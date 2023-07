Mit „solidem Rennen“ zum dritten Saisonsieg

„Unterm Strich war es sicher ein solides und gutes Rennen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht“, war OÖ-Paratriathlon-Ass Florian Brungraber (r.) nach seinem dritten Weltcupsieg beim dritten Saisonrennen selbstkritisch. In Long Beach (USA) überquerte der 38-Jährige, obwohl er am Handbike nicht seine gewünschte Leistung abrufen konnte, mit über drei Minuten Vorsprung die Ziellinie und sammelte weitere wichtige Punkte auf seinem Weg zu den Paralympics in Paris 2024. Der Mühlviertler führt aktuell sogar die Weltrangliste in seiner Klasse an.

Beim Trumer Triathlon platzierten sich mit dem Eferdinger Schuller-ProTriTeam-Duo Rafael Lukatsch (6.) und Georg Enzenberger (8.) sowie dem Steyrer Matthias Hohlrieder (15.) gleich drei OÖ-Profis unter den besten 20. Den Mitteldistanz-Sieg sicherte sich der Salzburger Lokalmatador Lukas Hollaus mit Streckenrekord (3:50,08 Stunden). DaGr