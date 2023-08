Mit spätem Ausgleich belohnt

Aus dem erhofften zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Liga wurde nichts, doch der Auftritt der SV Guntamatic Ried beim 1:1 gegen den FC Liefering sollte weiteren Auftrieb verleihen. Nach dem 2:0-Erfolg über Leoben präsentierten sich die Innviertler in der RB-Arena über weite Strecken in starker Verfassung.

Der Lohn war der späte, aber hochverdiente Ausgleich durch Nik Marinsek. Nach einem weiten Ball in den Strafraum legte Abwehrhüne Nikki Havenaar per Kopf ab und der Slowene traf zum 1:1 (81.). „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, war Sportvorstand Wolfgang Fiala zufrieden.

Starker Liefering-Goalie stand mehrmals im Weg

Die Bullen waren in Minute 25 durch ein Rieder Geschenk in Führung gegangen: David Ungar ließ eine Hereingabe in den Sechzehner passieren, Mohammad Sadeqi nahm dankend an. Danach hatten die Gäste mehr vom Spiel und kamen immer wieder gefährlich vors Tor, verzweifelten aber in regelmäßigen Abständen an Liefering-Goalie Jonas Krumrey.

Nach 56 Minuten schwächten sich die Lieferinger durch den Ausschluss von John Mellberg selbst, während die Wikinger alles nach vorne warfen, um die zweite Saisonniederlage abzuwenden. Am Ende hätte sogar ein Dreier herausspringen können, doch Joker Marc Andre Schmerböck (87.) und Philipp Pomer (88.) vergaben die letzten Chancen. „Ein Spiel, das du normalerweise von zehnmal neunmal gewinnst“, meinte Fiala.

Von Christoph Gaigg