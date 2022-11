Mit zwölf Jahren in der Bundesliga

Zwei EM-Teilnahmen, etablierter A-Nationalteamspieler, etliche Bundesliga-Duelle und eine Vielzahl an Staatsmeistertitel in den verschiedenen Altersklassen hat Lukas Stötzer bereits auf seiner Visitenkarte stehen.

Wer bei so vielen Highlights und Erfolgen jetzt an eine lange Karriere denkt, der irrt aber gewaltig. Denn der Linzer steht mit seinen zwölf Lenzen erst am Beginn seiner Laufbahn, gilt als das größte Snooker-Talent der Republik.

Top 16 in Österreich

„Er hat eine wirklich außergewöhnliche Auffassungsgabe und ist für sein junges Alter schon extrem reif. Dazu ist er sehr lernwillig. Er bringt alle Voraussetzungen für eine wirklich große Karriere mit“, lobt Trainer und Mentor Paul Schopf seinen Schützling.

Einmal pro Woche wird in der Snookerschule des Coaches in Wels trainiert. Demnächst erhält das Mega-Talent zuhause einen eigenen Tisch. Schon länger zählt der Jungspund zu den 16 besten Spielern Österreichs.

Was ihn dazu berechtigt, in der höchsten Liga des Landes mitzuspielen. Teilweise gegen Gegner, die drei- oder gar viermal so alt sind wie er selbst. Was in der nächsten Bundesligarunde Ende des Monats ein spannendes Duell mit sich bringen könnte.

Wenn es die Auslosung will, trifft Stötzer dabei auf seinen Trainer. „Das wäre eine schöne Sache“, sagt der Coach und gibt zu: „Ein Favorit wäre schwer auszumachen“.

Von Christian Baumberger