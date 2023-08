Mona Mitterwallner verpasst WM-Bronze in MTB-Cross-Country

Mona Mitterwallner hat am Samstag im olympischen Cross-Country-Bewerb der Mountainbiker bei der WM in Glentress Forest Bronze nur hauchdünn verpasst. Nach WM-Gold im Marathon-Bewerb am vergangenen Sonntag war die 21-jährige Tirolerin auf der letzten Runde schon auf Medaillenkurs. Im sehenswerten Zweikampf mit der Niederländerin Puck Pieterse (+ 1:27 Min.) musste sich die Österreicherin letztlich aber um vier Sekunden geschlagen geben.

Gold ging an die Französin Pauline Ferrand Prevot nach 1:24:14 Stunden vor ihrer Landsfrau Loana Lecomte (+ 1:16).

