„Motivation ist größer als die Müdigkeit“

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch steht vor seinem 50. Pflichtspiel in dieser Saison

Um der brütenden Hitze über Wien zumindest ein kleines Bisschen auszuweichen, wurde das gestrige Abschlusstraining des österreichischen Fußball-Nationalteams vor dem Duell (20.45/live ServusTV) in der EM-Quali am Dienstag gegen Schweden in den Vormittag vorverlegt. Nicht mit von der Partie war Konrad Laimer.

Der Neo-Bayer, den das Sprunggelenk zwickt, wird auch am Dienstag nicht im Kader stehen. Bessere Nachrichten gab es indes von Kevin Danso. Der Lens-Verteidiger plagte sich zuletzt mit einer Zerrung der Adduktoren herum und kehrt am Dienstag in den Kader zurück.

Lesen Sie auch

In dem auch Marcel Sabitzer wieder aufscheinen wird. Das zuletzt operierte Knie bereitet keine Probleme mehr. Ob beide in der Startelf stehen, ließ Teamchef Ralf Rangnick offen. „Sie sind Optionen“, erklärte der Deutsche, der sein Team für die Aufgabe am Ende einer langen Saison gut gerüstet sieht.

„Bisher haben wir gut regeneriert“, verriet der 64-Jährige. Spitzenreiter an absolvierten Pflichtspielen in dieser Saison sind Angreifer Michael Gregoritsch und Mittelfeld-Ass Nicolas Seiwald. Beide haben quer durch alle Wettbewerbe bereits 49 Pflichtspiele in den Beinen. „Die Motivation ist aber sicher größer als die Müdigkeit. Ich verschwende keinen Gedanken daran, dass der Akku vielleicht leer sein könnte“, betonte der Stürmer.

Schweden ist ausgeruht

Die Schweden reisten am Montag jedenfalls ausgeruht nach Wien. Letzten Freitag gewann man einen Test gegen Neuseeland im Schongang mit 4:1. Trainer Janne Andersson rotierte dabei kräftig.

„Da hat Schweden mit nur wenigen Spielern agiert, die nun wahrscheinlich in der Startelf stehen werden“, erklärte Rangnick, der auch die Favoritenrolle von sich und seinem Team fern zu halten versucht: „Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir wissen das Schweden einer der beiden Gegner ist, gegen die es gilt, nicht nur zu bestehen, sondern auch zu gewinnen. Speziell im Heimspiel wäre das natürlich doppelt wichtig.“ Nachsatz: „Am Ende liegt es aber an uns, die enorm wichtigen drei Punkte hier zu behalten.“

Wieder mit dazu beitragen soll Torhüter Alexander Schlager. Ein Wechsel war nicht angedacht. „Er hat seine Sache gut gemacht, deshalb gibt es keinen Grund, hier etwas zu verändern“, meinte Rangnick, der seine Mannschaft auch noch mittels Videostudium auf den Gegner vorbereitet hat und die Gäste aus Schweden in ihrem angestammten 4-4-2-System erwartet.

„Massiver Respekt“

Die Nordeuropäer zeigen sich ihrerseits ebenfalls optimistisch. „Einen klaren Favoriten gibt es für mich nicht“, betonte Coach Andersson und ergänzte: „Sie kommen meist über ihre starke Physis. Davor haben wir massiven Respekt.“

Freuen dürfen sich beide Teams jedenfalls auf ein gut gefülltes Stadion. Bis Montagabend waren rund 43.000 Tickets verkauft.