MotoGP auch 2024 wieder auf Red-Bull-Ring zu Gast

Die Königsklasse des Motorrad-Sports ist auch 2024 am Stammplatz im Sommer in Österreich zu Gast.

Die MotoGP absolviert von 16. bis 18. August auf dem Red-Bull-Ring den Grand Prix von Österreich mit einem Sprint am Samstag und dem GP am Sonntag. Beim MotoGP-Wochenende im vergangenen August sorgten 173.017 Zuschauer für eine tolle Kulisse.

Lesen Sie auch

Der am Mittwoch veröffentlichte provisorische Kalender für 2024 sieht 22 WM-Rennen vor. Der Saisonstart erfolgt am 10. März in Katar, das Finale steigt am 17. November in Valencia.