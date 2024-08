MotoGP in Spielberg: Gutes Wetter und ganz viel TV-Zeit

Ein beinahe durchwegs sonniges Wochenende dürfte es für die Tausenden MotoGP-Fans in Spielberg werden: Vereinzelte Gewitter sind zwar an allen Tagen möglich, vor allem am Sonntag, aber die Prognosen deuten auf überwiegenden Sonnenschein hin.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad Celsius an. Am Sonntag kühlt es leicht ab, da ein Tief ins Mittelmeer wandert, sagte Friedrich Wölfelmaier von der Geosphere Austria in Graz am Mittwoch.

Lesen Sie auch

Der Feiertag, Maria Himmelfahrt, am Donnerstag wird mit Sonne und bis zu 30 Grad Celsius am Nachmittag den Auftakt für das verlängerte Wochenende geben. Am Nachmittag sind mit 20 bis 30 Prozent Wahrscheinlichkeit Gewitter möglich.

Der Abend und die Nacht sollten dann aber wieder trocken verlaufen. Ähnliches gilt für den Freitag: Da sind sogar 31 Grad Celsius zu erwarten. Am Nachmittag sind Quellwolken und Gewitter möglich.

Der Samstag wird ähnlich sonnig und auch da werden bei bis zu 30 Grad Celsius Gewitter möglich sein, am ehesten im Bergland, meinte Wölfelmaier. Der kühlste Tag wird der Sonntag sein mit bis zu 25 Grad Celsius.

Dennoch werden auch da am Nachmittag Gewitter möglich sein, so der Meteorologe. Für die Camper zeichnen sich ebenfalls laue Nächte ab: Die Temperatur wird voraussichtlich nicht unter 15 Grad Celsius fallen. Insgesamt sprach er von einem sonnigen Wochenende mit durchwegs trockenen Vormittagen und möglichen Gewittern am Nachmittag.

Wer nicht vor Ort mit von der Partie ist, sondern den Grand Prix von Österreich im TV mitverfolgen will, der ist bei ServusTV wie gewohnt bestens aufgehoben. Der Privatsender überträgt am Freitag ab 13.05 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr live und ist bei Trainings, Qualifyings und natürlich den Rennen von Moto3, Moto2, MotoGP und auch der MotoE live dabei. Darüber hinaus gibt es unter anderem auch ein Exklusiv-Interview mit Marc Marquez. Einschalten lohnt sich also!