Motorsport schon in der Baby-Wiege

Mit dem Shakedown am Donnerstag fiel der offizielle Startschuss, ab Freitag wird bei der Rallye in Weiz auf den Sonderprüfungen Gas gegeben.

Voll im Geschehen ist dabei auch die Sierningerin Ursula Mayrhofer, die als Co-Pilotin des Meisterschafts-Leaders Hermann Neubauer agiert.

„Wir gehen natürlich auf den Sieg los“, erklärte die 39-Jährige, die bereits seit 19 Jahren im Motorsport aktiv ist und seit 2021 ein Duo mit dem Salzburger bildet. Die beiden verstehen sich blendend.

Um einen Punkt vorne

„Es ist viel Vertrauen da und wir ergänzen uns gut. Wir legen unser Leben in die Hände des anderen“, machte Mayrhofer auf die Gefahren im Rallyesport aufmerksam. Der Lauf in Weiz gehört zu den anspruchsvolleren seiner Sorte.

„Man hat hier ständig mit dem Grip zu kämpfen, der Untergrund ist etwas sonderbar“, betonte die Powerfrau. Der Motorsport wurde Mayrhofer durch Papa Ernst in die Wiege gelegt: „Daheim hat sich immer alles um die Autos gedreht. Ich war schon in meiner Kindheit kein typisches Mädchen. Statt einer Barbie hab ich mir halt ein Go-Kart gewünscht.“

In der Gesamtwertung der Staatsmeisterschaft liegt das Duo mit 93 Punkten einen Zähler vor dem Mauthausener Simon Wagner, der ebenfalls auf den Sieg hofft: „Ich werde Hermann keine einzige Zehntelsekunde schenken. Wir konnten zuletzt am Auto und am Setup arbeiten, ich hoffe, dass das fruchtet.“

Von Christian Baumberger