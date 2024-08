Muskelfaserriss bei ÖFB-Teamstürmer Gregoritsch

Österreichs von Verletzungen geplagtes Fußball-Nationalteam ist vor dem kommenden Lehrgang Anfang September um eine weitere Personalsorge reicher: Stürmer Michael Gregoritsch zog sich laut Angaben seines Clubs SC Freiburg einen Muskelfaserriss zu und fehlte am Samstag beim Saisonauftakt gegen Werder Bremen. Gregoritsch wird damit für die Nations-League-Partien in Slowenien und Norwegen am 6. und 9. September nicht zur Verfügung stehen.

Mit Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss) und Maximilian Entrup (Knie) fallen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bereits zwei Stürmer aus. Darüber hinaus sind auch Florian Kainz (Sprunggelenk), Xaver Schlager, David Alaba (beide Kreuzbandriss), Gernot Trauner (Oberschenkel) und die beiden Tormänner Alexander Schlager (Meniskus) und Tobias Lawal (Oberschenkel) absent.

Lesen Sie auch