„Muss niemandem etwas beweisen“

„Die Stadt und der Basketball in Wels liegt mir unglaublich am Herzen. Es freut mich, wenn das Werkl rennt“ — trotz seines eher unglücklichen Abschieds nach 14 Jahren (keine Einigung auf neuen Vertrag) von den Flyers Wels verfolgt Davor Lamesic weiter den Weg in der Messestadt.

Allerdings vor allem online vom neunten Wiener Gemeindebezirk aus, wohin der Superliga-Rekordspieler im Sommer übersiedelte.

Der Fokus lag und liegt derzeit auf einem Appartement-Projekt im kroatischen Umag, das ab Sommer für Touristen zur Verfügung steht. „Alles läuft gut.“

Warten bis Weihnachten

Ob Lamesic nach mehr als 700 Liga-Spielen noch einmal als Profi auf den Court zurückkehrt, steht in den Sternen. Verhandlungen mit verschiedenen Teams im Sommer zerschlugen sich, jetzt will der Power Forward „Weihnachten abwarten“.

Traditionell suchen die Klubs zu dieser Zeit vermehrt nach Verstärkungen für den Rest der Saison. Geschenkt wird es den Führungsspieler aber nicht geben.

„Kann locker mitspielen“

„Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, auch mir selbst nicht. Es muss schon passen“, betonte Lamesic. Nachsatz: „Ich weiß, dass ich noch locker mitspielen kann.“ Derzeit hält sich der Vorzeige-Sportler einmal am Tag mit Laufen und Krafttraining fit.

Von Tobias Hörtenhuber