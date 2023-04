Nach Klartext herrscht Zuversicht

„Ich hoffe, jetzt ist jedem klar, in welcher Situation wir sind“ — den Worten des weiterhin angeschlagenen Kapitän Marcel Ziegl folgend, brauchte es die Aussprache bei Bundesliga-Schlusslicht SV Guntamatic Ried am Dienstag dringend.

„Es war eine sehr harte Analyse, wir haben noch einmal dargelegt, was gar nicht geht, was wir nicht sehen wollen“, betonte Sportvorstand Wolfgang Fiala vor dem Heimspiel am Freitag (19.30) gegen die WSG Tirol.

Eingefordert wurden Tugenden, die eigentlich im Abstiegskampf selbstverständlich sein sollten, beim 1:3 in Hartberg aber weitgehend fehlten — nach hinten laufen, Zweikampfverhalten, Zusammenhalt.

Auf wen ist Verlass?

Man habe sich im Betreuerstab darauf geeinigt, auf welche Spieler man sich verlassen könne. Der auf allen Linien enttäuschende Kingsley Michael gehört nicht dazu, wird nicht mehr spielen. Die restlichen Kicker müssen sich „wieder für die Startelf anbieten“, Namen wollte Fiala keine nennen. Man darf also gespannt auf die Aufstellung sein.

Nach vielen Einzelgesprächen blickt der 35-Jährige aber mit Zuversicht in die restlichen acht Runden der Qualifikations-Gruppe. „Die beiden Trainings waren sehr gut, die Stimmung ist jetzt wieder positiv und wir haben bewiesen, dass wir anders auftreten können.“ Das große Plus der Innviertler? „Die Fans. Wir haben im Gegensatz zu anderen einen echten Heimvorteil.“

Dennoch müssen die Verantwortlichen auch am Szenario „Zweite Liga“ arbeiten. „Ein völlig normaler Vorgang“, meinte Fiala. „Aber natürlich macht das die Planung schwieriger.“

Von Tobias Hörtenhuber