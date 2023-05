Nach Mühlviertel-Tour folgte Auftaktsieg

Erfolgreicher „Thiemstag“ in Mauthausen

Der Sonnenschirm, den der Wind beim Sieg von Sebastian Ofner vom Platz wehte, war das einzige, was am „Thiemstag“ in Mauthausen nicht den Erwartungen standhielt.

Denn Topstar Dominic Thiem, der am Montag mit dem E-Bike das Mühlviertel erkundet hatte, zog am Ende sicher in die zweite Runde des Tennis-Challengers ein. „Ein schöner Nachmittag“, meinte der 29-Niederösterreicher nach dem 6:4, 6:2 gegen den Qualifikanten und Tour-Debütanten Matthias Ujvary.

Lesen Sie auch

Der 18-jährige Burgenländer forderte sein Vorbild aber mehr als erwartet, versetzte die 500 Fans mit einem per Ass beim zweiten Aufschlag abgewehrten Breakball ins Staunen. „Solide, der ist nicht nervös“, nickte auch Mauthausen-Trainer Hannes Pühringer anerkennend.

Lob für Organisatoren

Auch Sport-Landesrat Markus Achleitner gratulierte den beiden Sportlern und schenkte Thiem einen OÖ-Rucksack „für seinen Weg zurück nach oben“ (l.u.). Thiem, der geduldig zahlreich Autogramme schrieb, bedankte sich artig und lobte die Organisation: „Die Anlage ist sehr schön, auch das Hotel ist besser als die meisten auf der ATP-Tour.“ Nun wartet am Mittwoch (14.30) Frederico Delbonis (ARG). „Da muss ich mich steigern.“

Einen emotionalen Sieg erlebte davor ÖTV-Kollege Dennis Novak. Im ersten Match nach seiner dreimonatigen Verletzungspause (Knöchel-OP) besiegte der 29-Jährige den Franzosen Harold Mayot 2:6, 6:3, 6:2.

Von Tobias Hörtenhuber