Nach Team-Event folgt erster Test

Schendl praktisch fix bei SV Ried — Blau-Weiß-Match in Gallneukirchen

„Alles perfekt geplant und durchorganisiert, das Training sehr intensiv“ — Rudi Zauner, Teammanager der SV Guntamatic Ried, lachte mit der Sonne in Windischgarsten um die Wette, als er den Kickern im Trainingslager auf die Beine schaute und lobte Spieler wie Trainerteam. Eines wusste aber auch die Innviertler Legende: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz.“

Schotte als Co-Trainer

Am Freitag (17) im ersten Testspiel gegen 1860 München müssen sich die Kicker zum Abschluss des Camps erstmals beweisen. Die Einstimmung erfolgte bei einem Team-Event am Gleinkersee, wo die Spieler in Gruppen die von Tormanncoach Hubert Auer gestellten Aufgaben lösen mussten.

Lesen Sie auch

Mit Offensivmann Marc Andre Schmerböck (29/zuletzt Hartberg) war auch ein Testpilot dabei. Als Mittelstürmer wäre er allerdings nicht eingeplant, da wird noch gesucht. Die Verpflichtung von Sturms Mittelfeld-Talent Sandro Schendl (20) ist praktisch fix, am Donnerstag fehlte noch die Einigung der Klubs. Der Schotte Marc McCormick (43) wurde neuer Co-Trainer.

Für Bundesligist Blau-Weiß Linz steht am Freitag (19) in Gallneukirchen das Premieren-Testspiel auf dem Programm. Schon einen Tag später gastiert man in Pichl bei Wels. Mit dabei sind auch die beiden Testspieler Erwin Softic und Olivier N’Zi. Manuel Maranda muss hingegen passen. „Wir haben intensive Trainingstage hinter uns“, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner und ergänzte: „Um die Neuzugänge gut zu integrieren, haben wir viel taktisch gearbeitet.“ t.h./CB