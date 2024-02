Nach Trainingssturz droht Saisonende für Goggia

Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia ist beim Training auf einer Piste in Ponte di Legno im Norden Italiens schwer gestürzt und droht länger auszufallen. Die 31-Jährige sei in einer Rechtskurve mit ihrem rechten Bein gegen ein Tor geprallt, teilte der italienische Skiverband FISI am Montag mit. Bisher gibt es keine genaue Diagnose. In den kommenden Stunden werde es die notwendigen Untersuchungen geben, hieß es weiter.

Italienische Medien berichteten, dass es sich um einen schweren Unfall gehandelt haben soll. Goggia sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Es wird befürchtet, dass sich die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 dabei einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen hat, wie die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtete. Eine solche Verletzung würde das vorzeitige Saison-Aus für Goggia bedeuten.

Für die Führende der Abfahrtswertung wäre es die nächste in einer Reihe schwerer Verletzungen, und für den Ski-Weltcup der Frauen der nächste Ausfall eines Topstars nach Petra Vlhova (Slowakei), Corinne Suter und Michelle Gisin (beide Schweiz) sowie Valerie Grenier (Kanada). Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin sollte nach einer Innenbandverletzung im Knie demnächst ihr Comeback geben. Österreich muss diesen Winter auf Nina Ortlieb verzichten.