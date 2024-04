Nadal mit überzeugendem Comeback in Barcelona

Rafael Nadal hat am Dienstag in Barcelona ein überzeugendes Comeback auf der ATP Tour gefeiert. Der 37-jährige spanische Tennis-Topstar, der nach seinem Aus in Brisbane 103 Tage pausiert hatte, fertigte in der ersten Runde den Italiener Flavio Cobolli mit 6:2,6:3 ab. Nadal trifft in Runde zwei auf den Australier Alex de Minaur, der als Nummer 4 gesetzt ist.

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger hatte sich zuletzt in Monte Carlo noch einmal aus dem Turnier zurückgezogen, weil er sich noch nicht fit genug fühlte. Doch in Barcelona, wo er nicht weniger als zwölfmal den Titel geholt hat (zuletzt 2021), überzeugte er in seinem ersten Match seit dem Viertelfinal-Aus in Brisbane am 5. Jänner. Harte Grundschläge, gute Geschwindigkeit und auch sonst fast ganz der Alte.

„Dass ich in Barcelona dabei sein kann, ist ein Geschenk für mich“, hatte Nadal schon vor dem Match gesagt. „Ich behandle das Jahr als mein letztes und möchte jede Sekunde genießen. Das macht alles ein bisschen spezieller, so fühle ich mich derzeit.“

An einen 13. Titel in Barcelona denkt Nadal sicher noch nicht. „Ich bin glücklich, dass ich mit einem Sieg gestartet bin. Es wird jedes Mal schwieriger, je älter man wird, nach einer Verletzung zurückzukommen“, atmete er nach seinem 475. Sieg auf Sand in seiner Karriere durch.

Bereits ausgeschieden ist hingegen Andrej Rublew. Der als Nummer 2 gesetzte Russe unterlag in der zweiten Runde dem US-Amerikaner Brandon Nakashima 4:6,6:7(6).