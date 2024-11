Nadal verliert Auftakteinzel im Davis Cup gegen Niederlande

Tennisstar Rafael Nadal ist gleich im ersten Einzel des Tennis-Davis-Cup-Viertelfinalduells mit den Niederlanden in Malaga auf dem Platz gestanden und hat eine Niederlage kassiert. Der 38-Jährige unterlag am Dienstag trotz frenetischer Unterstützung durch das Heimpublikum Botic van de Zandschulp 4:6,4:6. Für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger ist das Finalevent in der Heimat das letzte Turnier seiner großen Karriere. Im zweiten Einzel trifft Carlos Alcaraz auf Tallon Griekspoor.

Im ersten Satz gaben sich bis zum 4:4 weder Nadal noch Van de Zandschulp eine Blöße, dann erarbeitete sich der Niederländer zwei Breakbälle und nutzte den zweiten zum 5:4. Im Anschluss servierte er problemlos aus. Im zweiten Satz musste Nadal bei all seinen Aufschlagspielen kämpfen und gab gleich das erste und das dritte ab. Beim Stand von 1:4 machte der Mallorquiner ein Break wieder gut und kämpfte sich danach auf 3:4 heran. Danach gelang es dem Altstar allerdings nicht mehr, seinem Gegner das Service abzunehmen, Van de Zandschulp brachte „Oranje“ mit 1:0 in Führung.

Alcaraz unter Zugzwang

Alcaraz muss nun gegen Griekspoor für den spanischen Ausgleich sorgen, anderenfalls ist Nadals Karriere vorbei sowie die Chance auf Spaniens siebenten Davis-Cup-Titel dahin. Ein allfälliges Entscheidungsdoppel bestreiten für die Gastgeber Alcaraz und Marcel Granollers gegen Van de Zandschulp und Wesley Koolhof.

Für Nadal war der Auftritt das erste offizielle Spiel seit seinem Zweitrunden-Aus bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Dort hatte er gegen seinen serbischen Dauerrivalen Novak Djokovic verloren.