Nächster LASK-Heimsieg! 3:1 gegen den Austria

Es bleibt dabei: Nur Meister Salzburg konnte bisher aus der neuen Raiffeisen Arena des LASK Punkte mitnehmen. Die schwarz-weißen Kicker feierten im letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison vor 15483 Fans einen 3:1-Erfolg gegen Austria Wien. Die Bilanz des Tabellendritten seit der Rückkehr auf die Gugl: Fünf Siege, zwei Niederlagen.

Blitzstart der Hausherren

In den letzten Spielen eher unauffällig war Keito Nakamura in seinem wohl letzten Heimspiel für die Athletiker gleich ganz dick da: Den ersten gefährlich Angriff schloss der Japaner in der für ihn typischen Manier mit einem ansatzlosen Schlenzer von der Strafaumgrenze ins lange Eck ab (4.). Danach bestimmte der LASK das Geschehen ganz klar. Marvin Potzmann, der den gesperrten Rene Renner in der Anfangself ersetzte, scheiterte nach einer tollen Aktion an FAK-Keeper Christian Früchtl (19.).

Die erste Möglichkeit der Austria hatte Haris Tabakovic, der plötzlich alleine vor Tobias Lawal auftauchte, aber knapp daneben schoss (22.). Im Gegenzug prüfte Robert Zulj Früchtl aus der Drehung.

Zwei Torsperren beendet

Nach der Pause dann die kalte Dusche für die Hausherren: Dominik Fitz reagierte nach einem geblockten Schuss am schnellsten und bezwang Lawal aus acht Metern (47.). Danach entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie als in Hälfte eins, wirklich zwingend wurde es aber erst durch den eingewechselten Marin Ljubicic. Der Kroate traf in Minute 68 nur die Stange. Nur Sekunden später wurde Filip Stojkovic aus kurzer Distanz im Strafraum an der Hand getroffen, Schiedsrichter Andreas Heiß nahm den Penalty aber nach VAR-Studium wegen Abseits wieder zurück. “Joker” Moses Usur verjuxte danach einmal mehr Topchancen (73., 77./Stange, 87.), durfte danach aber nach Vorlage von Zulj endlich erstmals im LASK-Dress jubeln (90.). Die Aufgabe fünf Meter vor dem leeren Tor war aber auch nicht mehr besonders schwer …

Davor beendete auch Ljubicic seine Torsperre. Er traf nach einem Traumpass von Thomas Goiginger erstmals seit 19. März zum 2:1 (81.).

Vor dem Match wurde mit Kapitän Alexander Schlager, Jan Boller, Nemanja Celic und Potzmann ein Quartett offiziell verabschiedet.

Protest gegen Ticketpreise

Mit dem Transparent “Strahlende Kinderaugen bei jedem Spiel, aber für manche ist der finanzielle aufwand zu viel” taten die Fans ihren Unmut gegen die hohen Ticketpreise kund.

Umso mehr wurde dann Schlager mit Sprechchören gefeiert. “Gassi” bedankte sich über das Stadion-Mikro: “Ich wünsche euch nur das Beste.”

LASK – Austria Wien 3:1 (1:0). Linz, Raiffeisen Arena, 15.400, SR Heiß.

Tore: 1:0 ( 4.) Nakamura, 1:1 (48.) Fitz, 2:1 (80.) Ljubicic, 3:1 (90.) Usor.

LASK: Lawal – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Potzmann – Horvath (85. Talovierov), Michorl (70. Jovicic)- Flecker (61. Usor), Zulj, Nakamura (70. Goiginger)- Mustapha (61. Ljubicic).

Austria: Früchtl – Mühl (46. Handl), Martins, Meisl – Ranftl, Jukic (46. Gruber), Holland (82. Braunöder), Leidner (29. Polster) – Fischer, Fitz – Tabakovic.

Gelbe Karten: Horvath, Michorl, Zulj bzw. Martins, Mühl, Holland.