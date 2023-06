Nächster Schritt Richtung EM! Baumgartner erlöste ÖFB-Team gegen Schweden

„Immer wieder Österreich“, hallte es nach Schlusspfiff durch das rappelvolle Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dank eines späten Doppelpacks von Christoph Baumgartner feierte das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam in der EM-Qualifikation gegen Schweden einen hochverdienten 2:0-Erfolg und liegt somit weiter voll auf Kurs Richtung Endrunde 2024 in Deutschland.

Volleyschuss Grillitsch, zu kurze Abwehr vom bis dahin überragenden Schweden-Goalie Olsen und Baumgartner stocherte den Ball im Heranrauschen über die Linie – nach 82 Minuten stand sogar das altehrwürdige, aber mit 46.300 euphorischen Fans bestens gefüllte Ernst-Happel-Oval kopf! Endlich die erlösende Führung für die Österreicher, die bis dahin vergeblich angerannt waren und ein ums andere Mal am schwedischen Schlussmann gescheitert waren. Sieben Minuten später machte Baumgartner den Doppelpack perfekt und bescherte den rot-weiß-roten Kickern den erhofften Heimsieg in der EM-Qualifikation, der die Mannschaft wieder einen Schritt näher Richtung Endrunde brachte.

Starker Beginn

Die im Vergleich zum Belgien-Spiel an zwei Positionen veränderten Österreicher begannen überfallsartig. Salzburgs Junior Adamu, der Marko Arnautovic in der Startelf ersetzte, hatte nach Zuspiel von Sturmpartner Michael Gregoritsch nach nicht einmal zwei Minuten die Führung am Fuß, ließ sich aber auf dem Weg Richtung Goalie Olsen viel zu leicht abdrängen und vergab deutlich. Gregoritsch wiederum, der an diesem Abend noch öfter in Erscheinung treten sollte, scheiterte per Schussversuch (4.) und Kopfball (7.) ebenfalls.

Doch der anfängliche Druck, den die erneut im 4-4-2-System auflaufende ÖFB-Auswahl mit bestens aufgelegten Fans im ausverkauften Happel-Oval im Rücken erzeugte, flaute rasch ab. Die Schweden machten mit einem Nilsson-Lindelöf-Kopfstoß, den Goalie Alex Schlager parierte, erstmals auf sich aufmerksam. Es war der Auftakt der stärksten Phase der Gäste, die sich dem Pressing der Österreicher in diesen Minuten öfter entziehen konnten, während die Hausherren im eigenen Ballbesitz zu ungenau agierten, zu viele Ballverluste fabrizierten. Bis auf einen gefährlichen Freistoß von Emil Forsberg, der immer wieder seine Klasse aufblitzen ließ, konnten die Skandinavier daraus allerdings keinen Nutzen ziehen.

Kein Vorbeikommen an „Hexer“ Olsen

Nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel und starteten ihre zweite Drangphase in diesem so wichtigen EM-Quali-Duell. Allen voran Gregoritsch stellte sich ein ums andere Mal bei Keeper Olsen vor, der aber selbst nach einem Beinahe-K.o., bei dem er von Adamu im Gesicht getroffen wurde, den Durchblick behielt und sämtliche Chancen der Österreicher zunichtemachte. Speziell bei einem Wimmer-Weitschuss (39.), einem weiteren Gregoritsch-Kopfball (40.) und einem Schlager-Schuss aus kurzer Distanz (46.) konnte sich der „Hexer“ auszeichnen.

Den Schwung der letzten Minuten nahm die Elf von Teamchef Ralf Rangnick auch in den zweiten Durchgang mit. Österreich wirkte nun noch einen Tick aggressiver im Spiel gegen den Ball, hielt trotz der schwülen Bedingungen in Wien die Intensität hoch und erzwang so zahlreiche hohe Ballgewinne. Einziges Manko: Diese wurden nicht immer optimal fertig gespielt. Und wenn, dann stand wieder einmal der scheinbar unüberwindbare Olsen im Weg, wie bei den Möglichkeiten von – einmal mehr – Gregoritsch per Kopf (46.) oder Maximilian Wöber (48.), der ebenso wie Marko Arnautovic zur Pause ins Spiel gekommen war. Und mit Florian Grillitsch fand ein weiterer Joker seinen Meister in Teufelskerl Olsen (72.).

Die Erlösung

Aber nur vorerst. Denn die ÖFB-Auswahl steckte nie auf, glaubte bis zum Schluss an den Sieg. Und wurde belohnt: Nach 82 Minuten ließ ausgerechnet Olsen einen wuchtigen Volley von Grillitsch nach vorne abprallen und ermöglichte Baumgartner, der am schnellsten reagierte, doch noch den hochverdienten Siegtreffer. In Minute 89 dann die endgültige Entscheidung: Olsen konnte den Schuss von Gregoritsch erneut nur kurz abwehren, Baumgartner drückte den Ball per Kopf zum zweiten Mal über die Linie – und verdiente sich kurze Zeit später bei seiner Auswechslung einen riesigen Abgangsapplaus.

Österreich hält damit nach vier Partien bei starken zehn Punkten und liegt bei einem Spiel mehr drei Zähler vor Belgien und sieben vor den Schweden. Fortgesetzt wird die Qualifikation am 12. September mit dem Retourmatch in Stockholm.

Von Christian Baumberger

und Christoph Gaigg aus Wien