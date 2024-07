Nächster Wels-Judoka bei Olympischen Spielen

Der Marchtrenker Wachid Borchashvili kann an einem guten Tag jeden Gegner bezwingen

Seit dem Jahr 2008 stellen die Judokas vom LZ Multikraft Wels trotz beinharter Qualifikation bei Olympischen Spielen immer Starter. Sportlicher Höhepunkt war bislang die Bronzemedaille durch Shamil Borchashvili (29) in Tokio 2021. Dessen jüngerer Bruder Wachid will nun in Paris den Erfolgsweg fortsetzen.

Der 25-jährige Marchtrenker wird am 30. Juli in der Kategorie bis 81 Kilogramm erstmals die olympische Matte betreten. Die Vorrundenkämpfe beginnen in der Champs-de-Mars-Arena um 10 Uhr. Mit Shamil und Wachid Borchashvili hatten zwei Welser Judokas in der selben Gewichtsklasse die Olympia-Qualifikation geschafft.

Da in jeder Klasse nur ein Starter pro Nation erlaubt ist, verzichtete der in der Weltrangliste um zehn Plätze besser platzierte ältere Bruder auf sein Olympia-Ticket. Der zum Kreis der Medaillenanwärter zählende Shamil wird somit in Paris nur als Zuschauer dabei sein: „Ich werde als Ratgeber und Heißmacher für Wachid fungieren.“

Vieles ist möglich

Dieser will sich nach umfangreichem Video-Studium voll fokkusiert auf den jeweiligen Gegner Runde für Runde nach vorne kämpfen. „Olympische Spiele sind für jeden Sportler das Größte. Ich will das Maximum rausholen.“

Multikraft-Obmann Patrick Haminger traut Wachid Borchashvili einen Spitzenplatz zu: „Er hat im Vorjahr mit dem Sieg über die Nummer eins der Welt, Matthias Casse aus Belgien, bewiesen, dass er an einem guten Tag jeden bezwingen kann.“

Nach dem letzten Training im Budokan Wels vor der Paris-Abreise wurde Wachid Borchashvili von seinem Verein Multikraft Wels verabschiedet.

In Paris dabei sein wird auch Ex-Europameisterin Sabrina Filzmoser (44) aus Thalheim. Sie wird erstmals als Funktionärin des Judo-Weltverbandes offiziell bei Olympia als „Chair oft the athletes commission“ in Aktion sein.