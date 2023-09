Zum zweiten Mal in Folge stehen gleich zwei Österreicher in der Box von D34G Racing in der Supersport-Weltmeisterschaft.

Denn wie schon bei den letzten beiden Läufen in Most wird Andreas Kofler in Magny-Cours erneut den immer noch verletzten Oli Bayliss auf der Ducati ersetzen und Teamkollege seines älteren Bruder Maximilian sein.

Lesen Sie auch

Dieser ist nach seiner Handgelenks-OP wieder völlig fit. „Ich bin bereit für das Saisonfinale“, betonte er. Drei Renn-Wochenenden stehen im September noch an.