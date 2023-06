Nationalteam als Stammgast

Rock-Ikone Mick Jagger von den „Rolling Stones“ besteht in jedem Hotel darauf, auf einer komplett neuen Matratze zu schlafen. Pop-Superstar Lady Gaga wünscht auf Tour in ihren Hotelzimmern Schaufensterpuppen mit pinken Haaren und US-Sängerin Mariah Carey besteht auf zumindest acht möglichst üppige Topfpflanzen in ihren Räumen. Hotelier Horst Dilly, in dessen Haus aktuell die ÖFB-Teamkicker gastieren, kosten solche extravaganten Wünsche nur ein ganz müdes Lächeln.

„Fühlen sich pudelwohl“

„Die Fußballer sind alle extrem pflegeleicht und äußerst angenehme Gäste“, plaudert der Windischgarstener aus dem Nähkästchen und ergänzt: „Egal mit wem man spricht, es fühlt sich bei uns im Haus jeder aus dem Team pudelwohl.“ Schon bald wird der Hausherr das Nationalteam wieder in seinem Wellness-Tempel empfangen dürfen. Neben dem ohnehin schon fixierten Lehrgang im September inklusive geplantem Testspiel gegen Moldau in Linz, sickerte gestern durch, dass sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick auch im November auf das Finale der EM-Quali in Oberösterreich vorbereiten wird. Nur die Vorbereitung auf die Oktober-Spiele findet nicht in Oberösterreich statt.

Und das auch nur deshalb, weil das Dilly-Ressort zu diesem Termin bereits ausgebucht war. „Wir haben hier alles, was wir brauchen. Die Wege sind kurz, die Trainingsplätze super“, erklärte Leipizig-„Bulle“ Nicolas Seiwald.

Von Christian Baumberger aus Windischgarsten