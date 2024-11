Nations League: Im Viertelfinale kommt es zu großem Klassiker

Titelverteidiger und Europameister Spanien bekommt es im Viertelfinale der Fußball-Nations-League im März mit den Niederlanden zu tun. Frankreich trifft im Kampf um die Teilnahme am im Juni angesetzten Finalturnier in Hin- und Rückspiel auf Kroatien, Deutschland auf Italien und Portugal auf Dänemark. Im Halbfinale würden einander die Spanier und die Franzosen duellieren, so sie es erreichen. Diesen Turnierbaum ergab die Auslosung am Freitag am UEFA-Sitz in Nyon.

Im Gegensatz zum Viertelfinale geht das Final Four von 4. bis 8. Juni mit einfachen K.o.-Spielen in einem Land über die Bühne. Deutschland und Italien gelten als aussichtsreichste Gastgeber-Kandidaten. Das Duell der beiden jeweils viermaligen Weltmeister ist also womöglich auch eines um die Rolle als Turnierausrichter.

„Es ist ein toller Gegner, der jetzt langsam zu alter Stärke gefunden hat. Sie spielen offensiven, attraktiven Fußball“, sagte Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann über die Italiener. Er erwarte ein „Duell auf Augenhöhe“.

Definitiv ist dieses Duell ein echter Fußball-Klassiker, der schon 38 Mal auf dem Programm gestanden ist. Mit 15:11 Siegen bei zwölf Remis hat Italien die Nase im direkten Duell vorne. So gewann die Squadra Azzurra unter anderem das WM-Halbfinale 1970 und 2006 sowie das WM-Finale 1982 und das EM-Halbfinale 2012.

Vor allem in Pflichtspielen waren die Italiener lange ein echter Angstgegner Deutschlands – so ist Bilanz bei WM (0-2-3) und EM (1-2-1) klar negativ. Aber: Im EM-Halbfinale 2016 konnte man diesen Fluch im Elferschießen beenden. Zuletzt in der Nations League gab es ein Remis (1:1) und einen klaren Deutschland-Sieg.

Auf Spanien können die Deutschen frühestens im Finale treffen. Die Iberer gelten gegen EM-Halbfinalist Niederlande ebenso als leichter Favorit wie die Franzosen in einer Neuauflage des WM-Finales von 2018 gegen Kroatien.

„Wir kennen uns gut, sogar sehr gut“, meinte Frankreichs damals siegreicher Teamchef Didier Deschamps. Kroatien sei immer noch „eine der besten Nationen im europäischen Fußball“. Portugal wird gegen Dänemark auch mit 40 Jahren auf Cristiano Ronaldo setzen. Der Altstar führt mit fünf Nations-League-Toren im Herbst die Schützenliste der Liga A an.