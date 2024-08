Neuntes Gold für US-Schwimmerin Ledecky

Die US-Amerikanerin Katie Ledecky hat sich mit ihrer neunten Goldmedaille einen weiteren Eintrag in die Olympia-Geschichtsbücher gesichert. Die 27-jährige Kraul-Langdistanzkoryphäe gewann am Samstag in Paris auch über 800 m und ist mit neun Olympiasiegen, vier Silber- und einer Bronzemedaille die neue Nummer drei in der ewigen Bestenliste von Sommerspielen. Vor ihr liegen nur noch ihr Landsmann und Schwimmkollege Michael Phelps (23-3-2) und Turnerin Larissa Latynina (9-5-4).

Ledecky hat seit ihrer bereits goldenen Olympia-Premiere 2012 als damals 15-Jährige auch schon die Rekordzahl von 21 WM-Titel gesammelt. Sie hält außerdem die Weltrekorde über 800 und 1.500 m jeweils auf der Kurz- und Langbahn. In Paris gewann sie bereits die 1.500 m haushoch, über 400 m schnappte sie sich Bronze. Die 800 m entschied sie – zum viertem Mal in Serie bei Olympia – in 8:11,04 Minuten deutlich vor der Australierin Ariarne Titmus für sich. „Es ist eine Riesenerleichterung. Ich habe mir viel Druck gemacht, weil ich die 800 schon dreimal gewonnen hatte. Ich wollte das Gold für das Team USA, das war mich sehr wichtig, ich habe den Job erledigt“, sagte Ledecky.

Mit der in den 1950- und 1960er-Jahren für die UdSSR turnenden Latynina liegt sie auch im gemeinsamen Frauen-Ranking von Sommer- und Winterspielen vorne. Weitere Goldmomente will Ledecky 2028 bei ihren Heimspielen in Los Angeles folgen lassen. „Ich bin einfach glücklich darüber, was ich in meiner Karriere bisher erreicht habe, ich will weitermachen und sehen, was ich noch schaffen kann“, so Ledecky.

Ihre bereites dritte Einzel-Goldene in Paris sicherte sich Jungstar Summer McIntosh. Die erst 17-jährige Kanadierin triumphierte über 200 m Lagen in neuem Olympiarekord von 2:06,56 Minuten.