Neustart des Springens beim WM-Kombi-Mixed nach Stürzen

Der Mixed-Bewerb der nordischen Kombinierer bei den Weltmeisterschaften in Planica ist am Sonntag im zweiten von vier Sprung-Durchgängen nach zwei Stürzen abgebrochen worden. Die Konkurrenz wird um 12.30 Uhr neu gestartet. Schon der Probedurchgang war nach einem Sturz von Alessandro Pittin abgebrochen worden. Den Italiener warf es dann auch im Bewerb, unmittelbar dahinter auch den Japaner Akito Watabe. Grund war stoppender Neuschnee im Lande-Bereich.

Abgebrochen wurde jeweils vor dem Einsatz von Johannes Lamparter, der Tiroler war anstelle des an einem Infekt laborierenden Einzel-Dritten Franz-Josef Rehrl ins Team gekommen. Die Tirolerin Annalena Slamik war in der ersten Gruppe an der Reihe und ging somit zweimal mit den speziell für die Eisspur präparierten Skiern über den Bakken. Das österreichische Team wird von der Steirerin Lisa Hirner und vom Salzburger Stefan Rettenegger komplettiert. Der Langlauf mit je 2,5 km für die Frauen und je 5 km für die Männer ist für 15.00 Uhr angesetzt.

Rehrl hatte in der Früh passen müssen, nachdem er am Vorabend seine Medaille erhalten und gefeiert hatte: „Ich habe einen grippalen Infekt ausgefasst, es geht gar nix bei mir. Ich werde meinen Teamkollegen die Daumen drücken“, berichtete der 29-Jährige quasi aus dem Krankenbett. „So schnell kann es gehen im Spitzensport, aber es nützt eh nix.“