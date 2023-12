New Years Run: Laufen, um zu helfen

Laufen, um zu helfen: Nach drei erfolgreichen Benefizläufen zugunsten von „Wings for Life“ hat sich der „Virtual New Years Run“ als fester Bestandteil des Jahresausklangs und Neujahrsstarts etabliert.

Auch 2023/24 wird dieses Event unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck und deine Gesundheit“ weitergeführt. Mit der Beteiligung von 6000 Läuferinnen und Läufern sowie 150 Vereinen an den Team-Challenges konnten in den vorangegangenen Ausgaben über 80.000 Euro gesammelt werden, um die Forschung von „Wings for Life“ zur Heilung von Querschnittslähmung zu unterstützen.

„In Zusammenarbeit mit ‘Wings for Life’ bewegen wir Menschen für den guten Zweck. Egal ob jung oder alt, alle sind eingeladen, sich zu beteiligen. Wir laufen, damit andere es bald wieder können“, betonte Franz Schiefermair, Präsident der SPORTUNION OÖ.

Virtuell & innovativ

Und so funktioniert der „Virtual New Years Run“: Der Lauf ist ortsunabhängig und erlaubt Menschen jeden Alters und Leistungsniveaus die Teilnahme. Vereine, Familien und Freundesgruppen können sich als Team anmelden und werden dazu ermutigt, an diesem innovativen Lauf für den guten Zweck teilzunehmen. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen Distanzen von 500 Meter bis zehn Kilometer und können sowohl laufen als auch walken.

Dank der virtuellen Umsetzung ist es sogar möglich, gleichzeitig an anderen Laufveranstaltungen teilzunehmen und praktisch an zwei Läufen gleichzeitig teilzunehmen.

Jetzt anmelden

Weitere Informationen und Details zur Anmeldung sind unter sportunion.at/newyearsrun verfügbar.