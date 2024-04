New York Rangers als erstes Team im NHL-Viertelfinale

In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben sich die New York Rangers als erstes Team für das Viertelfinale qualifiziert. Durch ein 4:2 über die Washington Capitals fixierten die Rangers den 4:0-Erfolg in der Play-off-Serie und damit den Aufstieg.

Als nächster Gegner warten entweder die Carolina Hurricanes oder die New York Islanders, die Hurricanes führen in der Serie 3:1. Kurz vor dem Aufstieg stehen auch die Vancouver Canucks, Colorado Avalanche und Edmonton Oilers.

Die Canucks halten nach einem 4:3-Triumph über die Nashville Predators ebenfalls bei einer 3:1-Führung in der Play-off-Serie. Elias Lindholm erzielte das entscheidende Tor, zuvor zeigte Brock Boeser mit einem Hattrick auf.

Auch Valeri Nitschuschkin schoss beim 5:1 von Colorado Avalanche gegen die Winnipeg Jets drei Tore, damit stellte Colorado in der Serie ebenso auf 3:1 wie die Edmonton Oilers, die einen 1:0-Erfolg über die Los Angeles Kings feierten.

NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 1. Runde (best of seven):