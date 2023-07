„Niederlage“ gegen die „Veilchen“

Das Match in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und Austria Wien findet zwar erst im Oktober statt, ein erstes Duell haben die „Königsblauen“ gegen die „Violetten“ aber gestern verloren.

Der Schlager in der Nations League der Frauen zwischen Österreich und Frankreich am 26. September steigt im „Viola Park“ in Wien-Favoriten. „Das war so vereinbart“, klärte BW-Geschäftsführer Christoph Peschek auf. Es gebe heuer noch zwei Möglichkeiten (27. Oktober, 5. Dezember). Am 22. August findet diesbezüglich ein Termin mit Bernhard Neuhold, ÖFB-Geschäftsführer Wirtschaft, vor Ort in Linz statt. „Auch Sportdirektor Peter Schöttel hat sich bereits ein Bild vom Hofmann Personal Stadion gemacht.“

Apropos: Mit dem Ablauf der Feuertaufe am Sonntag gegen PSV Eidhoven zeigte sich Peschek zufrieden, auch wenn es natürlich Nachschärfungen geben muss — etwa bei den Abläufen, der Positionierung der Securities oder den Wegbeschreibungen. Heute erfolgt eine Feedbackrunde mit allen beteiligten Unternehmen.

Sportlich konnten zuletzt Offensivspieler Conor Noß (22/Mönchengladbach) und Mehmet Ibrahimi (20/Leipzig) überzeugen, Verhandlungen laufen.t.h.