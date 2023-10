Fußball-EM: Noch ein Schritt nach Deutschland

Die Türe zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland steht für Österreichs Fußball-Nationalteam sperrangelweit offen. Mit einem Sieg am Freitag (20.45, live Servus TV) gegen Belgien wäre der letzte Schritt gegangen und hätte man das Ticket für die Endrunde im Nachbarland fix in der Tasche.

Trotz der schwerwiegenden Ausfälle von unter anderem David Alaba und Marko Arnautovic ist die Zuversicht groß. „Wir haben nach wie vor sehr viel Qualität in unseren Reihen“, betonte Offensivspieler Christoph Baumgartner, dem Trainer Ralf Rangnick eine Startelf-Garantie ausstellte. „Die Stimmung im Team ist sensationell gut und ich bin optimistisch, dass wir eine Chance haben.“

Auch Gregoritsch fehlt

Das sieht auch der Teamchef so. „Wir wissen, dass das Spiel eine große Herausforderung wird“, betonte der Coach und ergänzte: „Es braucht eine richtig geschlossene Leistung als Team. Belgien ist natürlich top besetzt.“

Nachsatz: „Wir werden alles versuchen, dass Spiel zu gewinnen und dann die Quali als Gruppensieger zu beenden“, erklärte Rangnick, der am Freitag auch auf Michael Gregoritsch verzichten muss.

Das Improvisieren aufgrund der Ausfälle sieht der Deutsche nicht nur als Nachteil. „Die Belgier wissen nicht genau wie und mit wem wir spielen. Es ist ein Spiel mit Finalcharakter“, erklärte der 65-Jährige.

Eine große Rolle wird auch die Kulisse im Wiener Prater spielen. Stefan Posch, Arnautovic und Alaba drücken von der Tribüne aus die Daumen. „Das volle Stadion und die Unterstützung wird uns sicher helfen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir die Stimmung entzünden“, erklärte Baumgartner.

