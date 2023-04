Den Grunddurchgang der Liga gewonnen und ohne eine einzige Niederlage gegen Lustenau und Klagenfurt ins Finale marschiert. Schon vor der entscheidenden „Best-of-5-Serie“ um den Eishockey-Meistertitel 2003 gegen Villach lieferten die Linzer Black Wings eine beeindruckende Spielzeit ab.

Doch es sollte die absolute Krönung folgen. Nachdem man das erste Spiel der Serie noch im Penaltyschießen verloren hatte, folgten zwei Siege und der erste Matchpuck zum Titel, den man gleich nutzen konnte.

Bis sieben Minuten vor dem Ende war es ein Spiel auf Augenhöhe, ehe ein Moment für die oberösterreichische Sportgeschichte folgte. Der damalige Kapitän Rick Nasheim zog aus zentraler Position ab, Villachs Torhüter Gert Prohaska musste prallen lassen und Stürmer Mark Szücs verwertete trocken zur 3:2-Führung.

„Noch immer träume ich von diesem Tor“, verriet der Goldtorschütze im VOLKSBLATT-Gespräch und ergänzte: „Als ich kurz vor dem Wechsel auf der Bank saß, hatte ich mir diesen Treffer genau so vorgestellt. Ich sprang über die Bande aufs Eis, der Goalie konnte den Schuss von Rick nicht parieren und ich habe den Abstauber verwertet. Unglaublich. Genau so ist es Sekunden davor vor meinem inneren Auge abgelaufen. Bis heute kann ich mir das alles eigentlich nicht erklären.“

„Unbeschreiblich“

„Ich wusste sofort, das war es für uns, Villach kommt nicht mehr zurück“, blickte der heutige Co-Trainer zurück. Das 4:2 durch Ralph Intranuovo ins leere Tor 27 Sekunden vor Schluss ließ dann endgültig alle Dämme brechen und das Team samt den rund 700 Schlachtenbummlern aus der Stahlstadt in Ekstase verfallen. „Wir sind uns auf der Bank alle in den Armen gelegen, brüllten die Freude raus und hatten Tränen in den Augen.“

Telefonat direkt am Eis

Es folgten unglaubliche Emotionen. In all dem Jubel galten die Gedanken des gebürtigen Kanadiers aber seiner Familie. Mitten unter der Siegerehrung direkt am Eis zückte der 46-Jährige sein Handy und rief seine Mutter in Kanada an: „Sie war unglaublich stolz.“ Wenige Tage später folgte die offizielle Meisterfeier am Hauptplatz. 10.000 Fans jubelten dem Meister zu. „Das war das schönste Gefühl überhaupt, so vielen Menschen eine Freude zu machen.“