Noch kein EURO-Ticket: Belgien verdarb die rot-weiß-rote Fußball-Party

Kapitän David Alaba, Marko Arnautovic und Stefan Posch saßen mit 47.000 Fans auf der Tribüne, bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff rollte die Welle durchs Happel-Oval. Es war alles angerichtet für die große EURO-Party.

Doch Belgien hatte etwas dagegen und fixierte seinerseits mit einem 3:2-Sieg in der EM-Quali das Ticket für das Turnier 2024 in Deutschland. Österreich muss zumindest bis Montag warten. Ein Erfolg in Aserbaidschan und die ÖFB-Elf ist dabei.

Dass die rot-weiß-roten Kicker nach der ersten Niederlage 2023 trotzdem gefeiert wurden, lag am beherzten Kampf der dezimierten Elf. Die gnadenlos effizienten „Roten Teufel“ führten nämlich schon 3:0, die Hausherren steckten aber nie auf und kamen dem Ausgleich sehr nahe. Aber der Reihe nach:

Premiere im Angriff

Teamchef Ralf Rangnick überraschte mit Debütant Manprit Sarkaria im Sturmzentrum, Sasa Kalajdzic und auch Marcel Sabitzer blieben vorerst auf der Bank. Nicolas Seiwald agierte in der Dreierkette als rechter Innenverteidiger. Angetrieben von den Fans startete Österreich aggressiv und übernahm sofort das Kommando.

Die erste kleine Gelegenheit hatte Kevin Danso, der David Alaba als Abwehrchef vertrat, per Kopf nach einem Eckball (10.). Das Happel-Oval wurde immer lauter – und verstummte drei Minuten später plötzlich. Denn mit der ersten Offensiv-Aktion ging Belgien in Führung. Nach einer Ballstafette überlief Dodi Lukebakio ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart und ließ Keeper Alex Schlager bei seinem ersten Länderspieltor keine Chance.

Die Hausherren steckten aber nicht auf, blieben am Drücker. Sarkaria und Patrick Wimmer prüften Belgiens Dreier-Tormann Matz Sels kurz hintereinander (20.). Dann ging ein Danso-Kopfball knapp drüber (39.). Kurz vor dem Pausentee kombinierte sich Österreich dann zur besten Chance. Christoph Baumgartner fehlten aber gegen Sels nur Zentimeter, die Nachschüsse von Patrick Wimmer und Xaver Schlager fanden den Weg ins Tor nicht.

Halbzeit-Fazit: Die neu formierte ÖFB-Elf wusste auch ohne Topstars zu überzeugen, belohnte sich aber nicht für ihren mutigen Auftritt. Die Belgier waren abgezockt, warteten geduldig und nutzten ihren Tempo-Vorteil in der Offensive. Um die Statistik von 55:45 Ballbesitz und 9:3 Torschüsse konnte sich Österreich nichts kaufen. „Die erste Halbzeit war sehr positiv, aber das Ergebnis passt natürlich nicht”, meinte Alaba in seiner Pausen-Analyse auf ServusTV.

Bittere vier Minuten für Österreichs Kicker

Die zweiten 45 Minuten begannen wie die ersten geendete hatten – mit einer rot-weiß-roten Überlegenheit. Während aber Baumgartner und Maxi Wöber das Tor knapp verfehlten, machten es die Gäste besser. Erst parierte Schlager noch einen Lukebakio-Schuss (52.), dann hob Romelu Lukaku den Ball an die Latte (54.) und schließlich schnürte Lukebakio aber doch den Doppelpack (55.). Sein Schuss wurde dabei von Wimmer und Seiwald gleich doppelt abgefälscht. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Belgiens Superstar höchstpersönlich. Lukaku ließ sich nach perfektem Pass von Jeremy Doku die Gelegenheit alleine vor Schlager nicht entgehen (58.). Trotz dieses Schocks hallten sofort „Immer wieder Österreich“-Gesänge durchs Stadion – vorbildlich.

ÖFB-Sturmlauf in Unterzahl

In Minute 66 gab es ein Debüt im ÖFB-Dress. Salzburgs Samson Baidoo übernahm statt Danso im Abwehrzentrum, im Sturm feierte der nach seinem Kreuzbandriss wieder völlig fitte Kalajdzic nach exakt 16 Monaten sein Team-Comeback. Und kurze Zeit später wurde es ganz laut. Kapitän Konrad Laimer nahm Maß und sorgte aus 20 Metern via Innenstange für den Anschlusstreffer zum 1:3 (72.). Danach ging es turbulent weiter. Erst musste Amadou Onana mit der Ampelkarte vom Feld (78.), schließlich pfiff Schiedsrichter Jesus Gil Manzano (ESP) nach VAR-Intervention einen Handelfer für Österreich. Der eingewechselte Marcel Sabitzer verwertet souverän (84.) und Wien stand Kopf. „Ausgleich! Ausgleich!“, hallte es durchs Stadion. Dieser wollte aber auch in der sechsminütigen Nachspielzeit nicht gelingen. „Wir gehen trotzdem erhobenes Hauptes raus. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, meinte Laimer.

Match-Fazit: Unglaublich effiziente Belgier nutzten die Fehler und kleinen Löcher in der ÖFB-Abwehr gnadenlos aus, Österreich bewies nach kurzer Schockstarre Moral und hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt.

Von Tobias Hörtenhuber aus Wien