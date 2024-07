Norris Tagesschnellster in Spa – Strafe für Verstappen

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat nur im ersten Training für den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps die Bestzeit aufgestellt. Der WM-Leader war in der ersten Einheit am Freitag im Red Bull mehr als eine halbe Sekunde schneller als Ungarn-Sieger Oscar Piastri (+0,531) im McLaren. Am Nachmittag setzte sich aber dessen Teamkollege Lando Norris an die Spitze der Zeitentabelle. Für einen vorzeitigen Motorentausch erhält Verstappen eine Startplatz-Strafe.

Norris stellte im zweiten Training eine Tagesbestzeit mit einer Runde in 1:42,260 Min. auf. Damit lag er 0,215 Sek. vor Piastri und 0,217 vor Verstappen. In der WM-Wertung führt Verstappen vor dem 14. von 24 Saisonrennen weiter komfortable 76 Punkte vor Norris. In der Konstrukteurswertung liegt McLaren 51 Zähler hinter Red Bull.

Verstappen geht allerdings mit einer Hypothek ins letzte Rennen vor der Sommerpause. Da Überholmanöver auf dem Traditionskurs in den Ardennen traditionell einfacher vonstatten gehen, entschieden sich Red Bull Racing und der dreimalige Champion für die Rückversetzung um zehn Plätze. Der in Belgien geborene Niederländer überschritt bereits das zulässige Limit an Aggregaten, weshalb er beim letzten Rennen vor der einmonatigen Sommerpause eine Aufholjagd starten wird müssen.

„Wir hatten heute einen recht positiven Start und müssen noch an einigen Dingen aus dem zweiten Training arbeiten, es gibt also einiges zu tun“, sagte Verstappen. „Hoffentlich kommen alle Änderungen, die wir vorgenommen haben, zum Tragen, zumal ich wegen der Motorstrafe im Rennen ganz hinten starten werde. Wir werden jedoch versuchen, das Auto so gut wie möglich zu optimieren. Natürlich will man immer ein gutes Qualifying haben, aber unser Fokus liegt auf dem Rennen.“