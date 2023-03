Norwegen erleidet ohne Haaland in EM-Quali wieder Rückschlag

Norwegens Fußball-Nationalteam ist auch nach dem zweiten Spiel in der EM-Qualifikation sieglos. Die Truppe von Trainer Stale Solbakken musste sich am Dienstagabend in Batumi gegen Gastgeber Georgien mit einem 1:1 begnügen. Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland fehlte seinem Team wie auch schon beim Auftakt-0:3 in der Gruppe A in Spanien an allen Ecken und Enden, seine Kollegen rund um Kapitän Martin Ödegaard ließen einige Großchancen ungenützt.

Alexander Sörloth (15.) brachte die Gäste in Führung, Stürmer Georges Mikautadze (60.) sicherte den von Willy Sagnol trainierten Georgiern in deren Premierenspiel noch einen Punktgewinn.

