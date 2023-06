Notfallplan kann verworfen werden

Der Countdown läuft. Genau am Mittwoch in einer Woche öffnet das neue Hofmann-Personal-Stadion an der Linzer Donaulände erstmals seine Pforten und beginnt für den Neo-Fußball-Bundesligisten Blau-Weiß Linz eine neue Ära.

„Auf der Baustelle geht es aktuell noch ordentlich zur Sache“, erklärte Markus Eidenberger von der städtischen Immobilien Linz GmbH, die als Bauherr fungiert.

„Auch der Greenkeeper ist schon fleißig im Einsatz“, verriet der 47-Jährige und ergänzte: „Jetzt geht es um die Komplettierung. Beispielsweise werden aktuell die letzten Malerarbeiten erledigt und die Beleuchtung der Räumlichkeiten fertiggestellt.“

Über 1500 Abos verkauft

Der Eröffnung steht also nichts im Wege, ist man voll in der Zeit und sind keine Verzögerungen mehr zu erwarten. Der angedachte Notfallplan, wonach Blau-Weiß die ersten beiden Spiele in der Fremde bestreiten hätte sollen, konnte verworfen werden. „Den Antrag dazu musste der Klub nicht stellen“, erklärte Eidenberger.

Auf die Fans warten beim Eröffnungsfest neben Führungen durch das neue, rund 40 Millionen Euro teure Stadion, beispielsweise auch eine Autogrammstunde mit den Kickern. Bis im neuen, exakt 5595 Zuschauer fassenden Schmuckkästchen erstmals der Ball rollen wird, dauert es aber noch bis zum 15. Juli.

Da gastiert PSV Eindhoven zum Test beim Bundesliga-Aufsteiger. Im Rahmen der Eröffnungsfeier kann man sich hierfür die Tickets sichern. Für die erste Bundesliga-Saison (Heimspiel-Premiere am 6. August gegen Hartberg) gehen diese jedenfalls schon weg wie die warmen Semmeln. Bis Dienstag wurden bereits mehr als 1500 Dauerkarten verkauft.

Programm Eröffnung

16 Uhr bis Ende: Kinderprogramm mit Kinderfreunde (Hüpfburg, Schminkstation, Zielschießen)

Kinderprogramm mit Kinderfreunde (Hüpfburg, Schminkstation, Zielschießen) 16-17.15 Uhr: Führungen

Führungen 17.30 Uhr: Einlass ins Stadion für den Eröffnungsakt

Einlass ins Stadion für den Eröffnungsakt 19-20 Uhr: Eröffnungsakt

Eröffnungsakt 20-21 Uhr: Autogrammstunde mit Blau-Weiß-Spielern

Autogrammstunde mit Blau-Weiß-Spielern 20-21 Uhr: Führungen

Führungen 20-21.50 Uhr: DJ Set – DJ Dan & Posthof-Team

Von Christian Baumberger