Nullnummer nach harten Trainingstagen

Nach zwei „sehr anstrengenden Trainingstagen“, wie Julian Turi erzählte, erreichte die SV Guntamatic Ried im ersten Testspiel in Belek (TUR) ein 0:0 gegen serbischen Erstligisten Pazar. „Es war ein sehr guter Test, die Torchancen müssen wir uns noch besser erarbeiten“, meinte Turi. Kollege Seifedin Chabbi ergänzte: „Zumindest haben wir die Null gehalten, ich denke darauf kann man aufbauen.“ Insgesamt setzte Trainer Christian Heinle 22 Spieler ein, für Kapitän Marcel Ziegl kam das Match noch zu früh. Test Nummer zwei steigt am Montag.

LASK live zu sehen

Der LASK bestreitet heute (13) — ebenfalls in Belek — gegen Hiroshima (JPN) sein erstes von vier Matches. Dieses wird auf der Facebook-Seite des Linzer live übertragen. Ebenfalls im Einsatz sind heute die Zweitligisten FC Blau-Weiß Linz (14 Uhr in Fürth) und BMD Vorwärts Steyr (13 Uhr in Regensburg).