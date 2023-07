Oberösterreich gibt in Regionalliga Ton an

Die Liga ist attraktiver und stärker geworden — darüber sind sich die sieben OÖ-Klubs in der Regionalliga Mitte einig.

BMD Vorwärts Steyr (Absteiger): Mit dem wenig ruhmreichen und kurzfristigen Abgang von Oguzhan Sivrikaya erlebten die Steyrer schon vor dem Start am Freitag (19) gegen die LASK Amateure eine herbe Niederlage. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen“, gab sich Sportchef Gerald Perzy kämpferisch. Die Vorbereitung habe ihn trotz der völlig neuen Mannschaft positiv gestimmt. „Es ist Feuer drin, jeder zerreißt sich.“ Das Ziel sei, in der Liga gut anzukommen. Wie dünn der Kader ist, zeigt die Tatsache, dass zum Auftakt mit Amir Pasic oder Eman Lidan zwei Spieler in der Startelf stehen könnten, die im Vorjahr noch in der 1. Klasse gespielt haben.

Prognose: Der Klassenerhalt wird am Ende knapp gelingen.

Zwei Topfavoriten

LASK Amateure (2.): Nach der bärenstarken Vorsaison und dem knapp verpassten Titel sind die Jung-Linzer für viele neben Wels der Topfavorit. „Wir nehmen das gerne an“, sagte Trainer Patrick Enengl. „Wels ist aufgrund der Erfahrung minimal voraus, mit unserer Art und Weise zu spielen können wir aber wieder für Überraschungen sorgen.“ Der Kader wurde noch einmal verjüngt: „Einige Säulenspieler sind weg, auch die komplette Viererkette“, sagte Enengl. Dafür wurden mehrere Spieler aus der Akademie hochgezogen. Mit Bundesliga-Coach Thomas Sageder pflegt er einen intensiven Austausch.

Prognose: Der LASK kämpft bis zum Schluss um den Aufstieg.

SPG HOGO Wels (3.): „Man merkt eine große Aufbruchsstimmung im Umfeld und in der Stadt“, spürt Trainer Emin Sulimani bereits positive Auswirkungen der neuen Spielgemeinschaft. Diese gilt es vor dem Start am Sonntag gegen die WAC Amateure mitzunehmen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden, wenngleich der Coach auf die Bremse tritt. „Die anderen haben sich extrem gut verstärkt. Wir haben den Anspruch, wieder vorne zu sein, aber dazu gehört mehr als nur der Wunsch“, weiß der Coach, dessen Team im Cup Zweitligist Ried (1:3) voll forderte. Mit dem Kader ist er zufrieden: „Da hat mein Bruder (Harun, Anm.) gute Arbeit geleistet.“

Prognose: Wels liefert sich den LASK Amateuren ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Kontinuität als Trumpf

Union Gurten (5.): Die Innviertler müssen schon vor dem Anpfiff eine schwierige Aufgabe meistern: Im Urlaubsverkehr pünktlich nach Klagenfurt kommen. Mit 18 Uhr beginnt das Match eine Stunde vor allen anderen und wegen der berufstätigen Spieler kann erst zu Mittag abgefahren werden. „Es wird eine enge Kiste“, nahm es Trainer Peter Madritsch sportlich. Gurten hat den Vorteil, dass der Kader praktisch unverändert blieb, das Team eingespielt ist. „Die Kontinuität ist schon so etwas wie unsere DNA“, betonte der 48-Jährige. Dass die Form schon passt, zeigte der 1:0-Sieg über Hohenems im ÖFB-Cup.

Prognose: Wie in den letzten Jahren kämpft Gurten wieder um einen Top-5-Platz.

Junge Wikinger Ried (6.): „Wir sind bereit“, freut sich Neo-Trainer Hubert Zauner schon auf sein erstes Match an der Regionalliga-Seitenlinie, das am Freitag (19) in Gleisdorf stattfindet. Der Kader ist mit einem Durchschnittsalter von knapp 19 Jahren einer der jüngsten der Liga, die Neuzugänge kamen großteils aus der eigenen Akademie. Die Latte aus der Vorsaison liegt mit Rang sechs hoch. „Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen“, stapelte Zauner tief. „Uns muss bewusst sein, dass wir jede Woche ans Limit gehen müssen.“

Prognose: Platz sechs wird es heuer nicht werden, aber Abstiegsgefahr droht den jungen Riedern auch nicht.

Union Vöcklamarkt (11.): Erst spät entledigte sich die UVB im Vorjahr der Abstiegssorgen. Auch heuer backen die Hausruckviertler kleine Brötchen, wollen aber nicht so lange zittern. „Unser Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt, den wollen wir so schnell wie möglich fixieren“, sagte Trainer Thomas Laganda. Dafür wurden einige neue Spieler geholt, unter anderem Ex-Blau-Weiß-Akteur Toni Mestrovic. „Wir haben vor allem versucht, junge Spieler aus der Umgebung zu uns zu bringen. Wir sind in der Breite um einiges besser“, ist Laganda zufrieden. Zum Auftakt gegen St. Anna sollen drei Punkte her: „Daheim sind wir einfach gut.“

Prognose: Vöcklamarkt schafft den Klassenerhalt.

SPG Wallern/St. Marienkirchen (Aufsteiger): Erstmals seit der 2015/16 tritt Wallern in der Regionalliga an.

Mini-Vorbereitung

Der Entschluss dazu fiel nach dem Aufstiegsverzicht von Oedt spät, weshalb die SPG mit einer Mini-Vorbereitung von nur drei Wochen in die Saison startet. „Wir sind noch nicht topfit“, weiß Trainer Horst Haidacher vor dem Auftakt in Bad Gleichenberg. Dennoch wollen die heimstarken Trattnachtaler eine gute Rolle spielen. „Wenn wir zwischen Platz fünf und neun landen, können wir von einer sehr guten Saison sprechen“, meinte Haidacher, dessen Kader sich nur geringfügig verändert hat.

Prognose: Wallern könnte Startschwierigkeiten bekommen, landet aber im gesicherten Mittelfeld.

Eine Analyse von Christoph GAIGG und Tobias HÖRTENHUBER