Manuel Feller startet als zweiter Verfolger von Marco Odermatt in den zweiten Durchgang des Ski-Weltcup-Riesentorlaufs der Männer in Bansko (12.30/live ORF 1). Der Tiroler hat am Samstag als Dritter 0,47 Sekunden Rückstand auf den Schweizer und 0,12 auf den den Norweger Alexander Steen Olsen. Nächstbester Österreicher war Stefan Brennsteiner als Fünfter, dem 0,85 auf den Seriensieger fehlen.

