ÖFB-Frauen in Nations League gegen Frankreich und Norwegen

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft bei der Premiere der Nations League auf Frankreich, Norwegen und Portugal. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon/Schweiz. Bei der erstmaligen Austragung des neuen UEFA-Bewerbs für Frauen geht es für die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann in der Gruppe A2 mit Frankreich gegen einen EM-Halbfinalisten. Alle drei Gruppengegner nehmen im Gegensatz zur ÖFB-Auswahl an der WM im Sommer teil.

„Diese Gruppe wird eine richtige Herausforderung für uns werden“, sagte Fuhrmann in einer ersten Reaktion. Die geglückte Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland spreche für die Stärke der Gegner. „Es wird eine richtige Challenge, die Liga A halten zu können. Mit Portugal haben wir zudem aus Topf vier den stärksten Kontrahenten bekommen“, betonte die 42-jährige Wienerin. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel freute sich auf „spannende und attraktive Heimspiele“ und hoffte, die Begeisterung für Frauenfußball erneut entfachen zu können.

Lesen Sie auch

Mit Norwegen wartet ein Wiedersehen, bei der EM im vergangenen Jahr in England hatte die Fuhrmann-Elf einen 1:0-Sieg zum Abschluss der Gruppenphase gefeiert und sich damit das Viertelfinal-Ticket gesichert. „Aber sie werden im Herbst ein anderes Gesicht zeigen“, sagte Fuhrmann. „Für mich werden die Duelle gegen Portugal entscheidend sein.“ Das letzte Aufeinandertreffen mit Portugal liegt bereits mehr als neun Jahre zurück. Gegen den Weltranglistenfünften Frankreich fanden die bisher letzten Duelle Ende 2020 im Rahmen der EM-Qualifikation statt, damals holten ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger und Co. im Heimspiel ein 0:0, einen Monat später gewannen die Französinnen mit 3:0.

In der Nations League startet die Gruppenphase mit sechs Partien im September (20. bis 26.), gespielt wird auch zwischen 25. und 31. Oktober sowie 29. November und 5. Dezember. Die Final- bzw. Relegationspartien folgen zwischen 21. und 28. Februar 2024. Ähnlich wie bei den Männern wurden die 51 teilnehmenden Länder in drei Ligen eingeteilt.

Die vier Gruppensieger des A-Pools qualifizieren sich für die Finals, wo in einem Halbfinale sowie Finale um den Nations-League-Titel gekämpft wird. Die beiden Finalisten haben neben Gastgeber Frankreich auch ein Olympia-Ticket für die Sommerspiele 2024 in Paris sicher. Die ersten beiden Gruppenplätze bedeuten automatisch den Klassenerhalt, die Tabellendritten müssen in zwei Relegationsspielen gegen einen Liga-B-Zweitplatzierten antreten. Die Tabellenletzten steigen fix in die zweithöchste Leistungsstufe ab.