ÖFB-Frauen treffen im EM-Play-off auf Slowenien

Das österreichische Frauen-Nationalteam trifft im Play-off zur nächstjährigen Fußball-EM in der Schweiz in der ersten Runde auf Slowenien. Geht die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann aus dem Duell mit Hin- und Rückspiel im Oktober siegreich hervor, wartet anschließend der Sieger der Begegnung Rumänien gegen Polen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

„Slowenien ist für uns mit Abstand das schwierigste Los der Liga C, gleichzeitig für uns wiederum eine perfekte Vorbereitung auf eine mögliche zweite Play-off-Runde. Wir müssen das Los so oder so nehmen, wie es ist, wenngleich es uns weitaus leichter hätte treffen können“, sagte Fuhrmann.

Schwierig sei eine Einschätzung deshalb, „weil es auch unser erstes Bewerbsspiel gegen Slowenien sein wird“, fügte sie hinzu. „Sie haben sich als Team in den letzten Jahren definitiv weiterentwickelt. Für uns gilt es, ihre bisherigen Spiele jetzt gut zu analysieren, um bestens vorbereitet in die beiden Duelle zu gehen.“

Bei Polen, das eben erst Österreichs Gegner in der EM-Quali-Gruppe war, „wissen wir genau, was uns erwartet, wenn sie sich gegen Rumänien durchsetzen“, erklärte die Teamchefin weiter. „Gegen Rumänien haben wir im Februar 2022 ein Testspiel bestritten, das wir klar für uns entscheiden konnten. Allerdings hat Rumänien die Gruppe jetzt dominiert und wäre auf keinen Fall zu unterschätzen.“

Spieltermine sind konkret der 23. und 29. Oktober sowie der 27. November und 3. Dezember. Die Endrunde in der Schweiz steigt von 2. bis 27. Juli 2025. Bereits qualifiziert sind Veranstalter Schweiz, dazu Dänemark, England, Frankreich, Deutschland, Island, Italien, die Niederlande und Weltmeister Spanien.