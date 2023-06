ÖFB-Kicker heiß auf Quali-Doppel

Riesiger Fan-Andrang bei öffentlicher Trainingseinheit in Windischgarsten

Am Samstagabend traf Österreichs Fußball-Nationalteam zum Camp in Windischgarsten ein, das Finale der Champions League zwischen Manchester City und Inter Mailand war für die ÖFB-Kicker freilich ein Pflichtprogramm.

Die Verletzung von Kevin de Bruyne, der Belgien im Match am Freitag definitiv fehlen wird, blieb auch den rot-weiß-roten Akteuren nicht verborgen. Obschon kein Nachteil für Österreich, wurde sein Ausfall durchaus bedauert.

„Ich hätte gerne gegen ihn gespielt. Ich will gegen eine Top-Mannschaft spielen“, sagte Debütant Manprit Sarkaria von Sturm. Bolognas Stefan Posch ergänzte: „Natürlich ist es nicht negativ für uns, wenn er nicht spielen kann. Aber man wünscht niemandem eine längere Verletzung.“

Bis Freitag weilt das Team nun erneut im Dilly Resort, ehe der Abflug nach Brüssel erfolgt. Der Respekt vor den Belgiern ist auch ohne De Bruyne groß. „Man hat damals von einer goldenen Generation gesprochen. Davon sind nicht mehr viele übrig, trotzdem haben sie eine sehr starke Truppe mit vielen erfahrenen und jungen Spielern“, weiß Sarkaria. Posch sieht in der Außenseiterrolle Vorteile: „Ich denke, dass es uns ganz gut liegt, nicht als Favorit ins Spiel zu gehen.“

Anruf in Spielehalle

Die Freude auf den Lehrgang mit den Quali-Spielen in Belgien und gegen Schweden war trotz langer Saison bei Spielern wie Fans groß. Rund 1000 Besucher strömten am Sonntag zum öffentlichen Training und gingen auf Autogrammjagd. Nicht dabei war David Alaba, dessen Partnerin Shalimar das zweite Kind erwartet. Marcel Sabitzer trainierte individuell, Konrad Laimer und Kevin Danso blieben in der Kraftkammer.

„Es macht einfach Spaß, wir sind eine richtig coole Truppe“, meinte Posch. Sarkaria musste seinen seit Monaten gebuchten Urlaub absagen und seine Frau alleine reisen lassen. „Dass es so kam, konnte keiner wissen. Aber ich bin sehr glücklich“, strahlte der 27-Jährige, der während eines Besuchs in einer Spielehalle in Wien den Anruf von Teamchef Ralf Rangnick erhielt. „Die Musik war laut, er hat sicher gedacht, ich bin irgendwo feiern.“

Von Christoph Gaigg aus Windischgarsten