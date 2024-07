ÖFB-Team bestreitet letztes Länderspiel des Jahres in Wien

Vorverkauf für die beiden Matches in Linz startet am Donnerstag

Österreichs Fußball-Männer bestreiten das abschließende Nations-League-Spiel am 17. November (18 Uhr) gegen Slowenien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt.

Die Tickets dafür sowie für die beiden vorangehenden Heimspiele in Linz gehen ab Donnerstag in den öffentlichen Verkauf.

In Gruppe 3 der Nations League B startet der EM-Achtelfinalist am 6. September in Ljubljana, drei Tage später geht es ebenfalls auswärts in Oslo gegen Erling Haaland und seine Norweger.

Im Oktober folgt in Linz ein Heimdoppel gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober), ehe die Gruppenphase mit einem Gastspiel in Almaty im Osten Kasachstans (14. November) und schon drei Tage später in Wien mit dem Heimauftritt gegen Slowenien abgeschlossen wird.