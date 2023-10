ÖFB-Team nimmt den nächsten Anlauf

In Aserbaidschan soll es für Österreich mit dem Ticket für die EM 2024 klappen

Zwei Punkte fehlen der ÖFB-Auswahl noch, um die vierte Teilnahme an einer EM-Endrunde nach 2008, 2016 und 2021 aus eigener Kraft zu fixieren.

Mit einem Sieg in Aserbaidschan wäre alles klar, unabhängig vom Ausgang des anschließenden Duells zwischen Belgien und Schweden. Gewinnen die Skandinavier nicht, wäre Österreich selbst im Falle einer Niederlage fix qualifiziert.

Balance als Schlüssel

Darauf will es die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick freilich nicht ankommen lassen. „Es geht darum, dass wir uns aus eigener Kraft qualifizieren“, betonte der Deutsche. Das sieht auch Sportdirektor Peter Schöttel so: „Es ist etwas anderes, wenn man durch einen eigenen Sieg zur Endrunde fährt als durch die Niederlage eines Gegners“, meinte der Wiener.

Im Vergleich zum 2:3 am Freitag in Wien gegen Belgien muss sich Österreich auf ein völlig anderes Spiel einstellen. „Für mich ist der Schlüssel, dass wir eine gute Balance finden zwischen Defensive und Offensive“, sagte Rangnick.

Es gelte, stabil zu stehen und zu Null zu spielen, umgekehrt müsse man wieder in der Lage sein, genügend Möglichkeiten zu kreieren. Letzteres war schon beim 4:1 in der Raiffeisen Arena in Linz wie auch zuletzt gegen die Belgier gelungen.

Veränderungen erwartet

Im Vergleich zum Spiel im Happel-Stadion könnte es personelle Veränderungen geben. Hatte in Wien Manprit Sarkaria im Angriff begonnen, könnte diesmal Wolverhampton-Legionär Sasa Kalajdzic seine Chance bekommen. In der Abwehr muss Rangnick nach dem Ausfall von Kevin Danso definitiv umstellen.

Während Maximilian Wöber neben Philipp Lienhart ins Zentrum rücken dürfte, könnte auf der linken Seite Sturms Alexander Prass auflaufen, der gegen Belgien einen guten Eindruck hinterlassen hat. Im Mittelfeld steht auch Marcel Sabitzer wieder zur Verfügung. Der Dortmund-Legionär hatte im Hinspiel mit zwei Toren und einem Assist geglänzt.

„Das war ein wichtiges Spiel damals, damit wir gut in die Quali starten“, erinnerte sich Sabitzer. Nun könnte sich der Kreis mit dem EM-Ticket in Baku schließen. Das hofft auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der aber vor dem Gegner warnte: „Wir müssen konzentriert sein. Selbstläufer ist das in Aserbaidschan sicher keiner“, sagte der 58-Jährige.