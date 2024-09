ÖFB-Team ohne Danso und Lienhart – Daniliuc nachnominiert

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Partien am Freitag in Ljubljana gegen Slowenien und am darauffolgenden Montag in Oslo gegen Norwegen (jeweils 20.45 Uhr/live ORF 1) auf Kevin Danso und Philipp Lienhart verzichten. Anstelle des Innenverteidiger-Duos nominierte Teamchef Ralf Rangnick am Montag Flavius Daniliuc nach.

Danso wird sich nach dem geplatzten Transfer zu AS Roma bei seinem Club RC Lens umfangreichen Untersuchungen unterziehen, nachdem die Italiener behaupteten, beim Abwehrspieler lägen gesundheitliche Probleme vor. Lienhart ist in Erwartung der Geburt seines ersten Kindes und nimmt daher nicht am Lehrgang teil.

Damit ergibt sich für Rangnick in den anstehenden Spielen, in denen es unter anderem gegen Norwegens Stürmerstar Erling Haaland geht, ein Problem in der Innenverteidigung. Neben Danso und Lienhart fehlen auch die verletzten David Alaba und Gernot Trauner. Maximilian Wöber steht zwar im Kader, hat aber erst kürzlich eine Verletzung überwunden und noch keine Spielpraxis.

Rangnick strich kurzfristig die für Montagabend in Klagenfurt geplant gewesene Trainingseinheit. Die ÖFB-Auswahl absolvierte stattdessen eine Regenerationseinheit in ihrem Hotel in Pörtschach. Das erste Training im Wörthersee Stadion steigt damit am Dienstag, am Donnerstag erfolgt die Abreise nach Ljubljana.