Constantin Möstl und Ralf Patrick Häusle werden bei der Handball-Männer-EM in Deutschland das österreichische Tor hüten. Die beiden bekamen den Vorzug gegenüber Thomas Eichberger, der damit nicht im finalen ÖHB-EM-Kader aufscheinen wird. Diese Entscheidung wurde wenige Stunden vor dem letzten EM-Test der ÖHB-Auswahl am Montagabend (18.10 Uhr) in Linz gegen Island bekannt. Bei der EM bekommen es die Österreicher am Freitag im ersten Match in Mannheim mit Rumänien zu tun.

