ÖHB-Team in EM-Vorrunde in Mannheim gegen Spanien, Kroatien

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat am Mittwoch schwere Gegner für die EM-Vorrunde im Jänner 2024 zugelost bekommen. In der Gruppe B wird es in Mannheim gegen Vize-Europameister Spanien, Kroatien und Rumänien gehen, das ergab die Auslosung in Düsseldorf. Kroatien war aus dem dritten Topf der nominell stärkste Gegner. Die ÖHB-Auswahl braucht den ersten oder zweiten Gruppenplatz, um es in die Hauptrunde zu schaffen.

In Mannheim wird in der SAP Arena gespielt, die knapp 15.000 Personen Platz bietet. Österreich startet am 12. Jänner gegen Rumänien, zuletzt hatte die ÖHB-Auswahl zwei Siege in der EM-Qualifikation gegen die Südosteuropäer gefeiert. Am 14. Jänner geht es gegen Kroatien und zum Abschluss am 16. Jänner gegen Pool-Favorit Spanien.

