ÖLV holt für Sportdirektor-Posten Beate und Christian Taylor

Der Österreichische Leichtathletikverband hat auf seiner Suche nach einem Sportdirektor einen Coup gelandet. Die Nachfolge von Gregor Högler treten Beate und Christian Taylor an. Sie ist ehemalige Hürdensprinterin und EM-Dritte, er zweifacher Olympiasieger und vierfacher Weltmeister im Dreisprung. „Wir haben die einmalige Chance gesehen, Christian Taylor für uns zu gewinnen“, sagte ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis zur APA. Zuerst hatte die Kronenzeitung darüber berichtet.

Beate Taylor (36), die unter dem Namen Schrott 2012 ihre größten sportlichen Erfolge feierte und u.a. auch Olympiasiebente in London war, wird am 1. Jänner ihre Arbeit aufnehmen, der US-Leichtathletik-Superstar sobald die Arbeitsbewilligung da ist, sagte Baudis. Nachdem bekanntgeworden war, dass Högler neuer Vorstand Sport von Leistungssport Austria wird, habe man sich Gedanken gemacht, wie man sich im ÖLV neu aufstellen werde, erklärte Baudis. „Wir haben überlegt, was die beste Variante ist. Und wir haben mit Beate und Christian Kontakt aufgenommen und gefragt. Es war eine super Gelegenheit, beide zu engagieren.“

Beate Taylor zuletzt Trainerin ihre Mannes

Wendepunkt im Leben der beiden Leichtathleten war 2021. Im Mai riss sich Christian Taylor die rechte Achillessehne, im Juli stand fest, dass auch Beate Schrott bei den Sommerspielen in Tokio nach verpasster Qualifikation fehlen wird. Mitte August lief sie daher in St. Pölten ihr letztes Rennen. Es folgte die Hochzeit mit Taylor, zuerst im niederösterreichischen Dunkelsteinerwald, anschließend in Jacksonville/Florida. Ende des Jahres übernahm die Niederösterreicherin die sportliche Betreuung ihres Partners, mit dem sie nach Gainesville übersiedelte. Bei der WM 2022 in Eugene (Finalqualifikation verpasst) war sie als dessen Trainerin mit dabei. Heuer im Juli beendete der Athlet aus Long Island seine aktive Laufbahn.

Die neue Arbeit wird die beiden nun längerfristig zurück nach Österreich bringen. „Wir werden mit Beate und Christian am Leistungssportkonzept feilen, schauen, dass wir das optimieren und Strategien entwickeln. Sie bringen den Blick von außen, haben ihre Sichtweise. Wir wollen viel mehr Präsenz in den Bundesländern zeigen, wir haben da sehr viele junge Trainer. Eine Hauptaufgabe wird sein, dass Beate und Christian ihr internationales Netzwerk ins Spiel bringen“, sagte Baudis. Profit erhofft man sich auch vom Know-how von Christian Taylor (34) in den Sprungdisziplinen.