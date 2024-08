Die österreichischen Basketballer haben am Samstag bei der 3×3-EM in Wien das Halbfinale erreicht. Angeführt von Nico Kaltenbrunner besiegte das ÖBV-Team Spanien vor Ablauf der Spielzeit 21:16 und trifft im Semifinale am Sonntag auf Litauen. Die die rot-weiß-rote Frauenauswahl schied hingegen im Viertelfinale gegen Frankreich mit 14:21 aus.

Die Männer lieferten vor vollen Rängen auf der Kaiserwiese im Prater gegen Spanien eine starke Vorstellung ab und dürfen nun sogar auf eine Medaille hoffen. „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin extrem stolz. Wir wollen eine Medaille, dafür müssen wir aber noch hart arbeiten, wir werden alles geben“, sagte Kaltenbrunner im ORF. Im anderen Halbfinale treffen die Schweiz und Favorit Serbien aufeinander.

Das Teamteam um Anja Fuchs-Robetin musste sich Frankreich trotz guten Beginns mit 14:21 geschlagen geben. Bei fünf Minuten Restspielzeit auf der Uhr glich Frankreich aus und zog in der Folge davon. „Sie haben die Zweier getroffen, wir haben immer hart gearbeitet, um die Einser zu bekommen. Die Mathematik ist einfach, so kann man kein Spiel gewinnen“, sagte Fuchs-Robetin.