Österreichs Davis-Cup-Team im Heim-Länderkampf ohne Melzer

Österreichs Davis-Cup-Team muss im Heim-Länderkampf der Weltgruppe I in Bad Waltersdorf gegen die Türkei (13./14. September) ohne Kapitän und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer auskommen.

Der 43-Jährige wird sich am Montag aufgrund einer Nierenkolik einem kleineren Eingriff unterziehen, teilte der ÖTV in einer Aussendung mit. Die Kapitänsrolle übernimmt Alexander Peya, der eigentlich als ORF-Co-Kommentator vorgesehen gewesen wäre.

Lesen Sie auch

Der 44-jährige Peya absolvierte in seiner aktiven Karriere in 22 Länderkämpfen 27 Spiele. Als Assistant-Coach fungiert Gerald Melzer. „Wir bedauern natürlich sehr, dass er ausfällt, er es selbst am allermeisten, aber er benötigt jetzt Ruhe und Kraft, um sich bestmöglich zu erholen. Wir wünschen ihm auch auf diesem Weg herzlich eine gute Besserung“, wird ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth zum Ausfall Jürgen Melzers zitiert.

Im österreichischen Aufgebot stehen Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer sowie die Doppel-Spezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler. Joel Schwärzler und Peya-Schützling Neil Oberleitner werden ebenfalls am Training ab Montag teilnehmen. Für die Türkei wurden vorerst Ergi Kirkin, Yanki Erel, Altug Celikbilek und Cengiz Aksu nominiert.