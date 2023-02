Österreichs Männer bei Hallen-WM um Gold

Österreichs Hockey-Männer-Nationalteam kämpft am Samstag bei der Hallen-WM in Pretoria um Gold. Die Männer besiegten am Samstag im Semifinale den Iran klar mit 8:3. Die ÖHV-Treffer erzielten Fabian Unterkircher (2), Michael Körper (3), Sebastian Eitenberger (2) und Oliver Binder. Um 19.00 Uhr MEZ geht es nun gegen die Niederlande um den Titel. In der Gruppenphase hat der Titelverteidiger gegen „Oranje“ am Mittwoch durch vier Tore von Körper 4:1 gewonnen.

„Das war ein richtig geiles Spiel. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Alle haben ihre Topleistung gebracht. Fühlt sich mega an“, meinte Kapitän Leon Thörnblom erfreut.

Auch die rot-weiß-roten Frauen stehen im Halbfinale (11.30 Uhr), in dem sie auf Tschechien treffen.