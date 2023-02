Österreichs Skispringer im Mixed-Team in Willingen Zweite

Österreichs Skiadler sind am Freitag zum Auftakt der Weltcup-Bewerbe in Willingen auf Rang zwei im Mixed-Team gesprungen. Chiara Kreuzer, Eva Pinkelnig, Jan Hörl und Stefan Kraft mussten sich nur Norwegen geschlagen geben, die Skandinavier wiesen nach nur einem Durchgang 35,5 Punkte Vorsprung auf. Der Finaldurchgang wurde aufgrund gefährlicher Windbedingungen abgesagt, das Ergebnis zählte dennoch. Rang drei ging an Deutschland.

Die extremen Verhältnisse sorgten dafür, dass der Slowene Timi Zajc durch extremem Aufwind auf eine enorme Weite von 161,5 m getragen wurde und dort zu Sturz kam. Der 22-Jährige gab danach Entwarnung, zeigte sich aber ziemlich geschockt. Stefan Kraft sicherte Österreich unmittelbar danach durch einen Satz auf 148,5 m Rang zwei. Kreuzer war zuvor 145 m weit gesprungen, Hörl kam auf 134 m, Pinkelnig auf 115 m.

