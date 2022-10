Österreichs Sport darf 2023 mit 231,5 Mio. Euro haushalten

Der Sport in Österreich darf 2023 mit einem Gesamtbudget von 231,5 Millionen Euro haushalten. Es ist dies eine Erhöhung von 48,5 Prozent und die größte in der Geschichte des Sportministeriums. „Im Sport haben wir durch die massive Erhöhung der Bundes-Sportförderung die Sportverbände, -organisationen und -vereine künftig auf finanziell stabilere Beine gestellt, und unseren Kindern durch die tägliche Bewegungseinheit zu mehr Sport verholfen“, sagte Sportminister Werner Kogler.

Das von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Mittwoch vorgelegte Budget – das bisherige im Sport betrug 156 Mio. Euro – beinhaltet 120 Mio. Euro an besondere Bundes-Sportförderung (zuvor 80) und 105 Mio. Euro allgemeine Sportförderung (zuvor 69,5). Zu den Einzelprojekten im Budget zählen u.a. die Tägliche Bewegungseinheit (3,5), das Gender-Traineeprogramm (1,5), Kinder gesund bewegen (8), Technologieprojekte (6,4), Extremismusprävention (1) und Fördercall für Gleichstellungs-, Inklusions-, Integrations- und Nachhaltigkeitsprojekte (1).

Lesen Sie auch

Mittel zur Verfügung gestellt werden im Detail etwa für den Energiekostenausgleich für Sportinfrastruktur (in Höhe von 15 Mio. Euro), für die Vorbereitungen der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach (8) sowie die Sanierung des Eiskanals in Innsbruck Igls (4).